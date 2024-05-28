На Западе раскрыли шокирующие потери бригады ВСУ, воюющей под Часовым Яром
The Times: Воюющая у Часова Яра бригада ВСУ за два года потеряла 40% численности
Воюющая в непосредственной близости от расположенного в Донецкой Народной Республике Часова Яра 5-я бригада Вооружённых сил Украины за два года понесла существенные потери. Как передаёт газета The Times, они достигли 40% от первоначальной численности воинского формирования.
"После более двух лет боёв <...> бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности", — говорится в статье.
В материале утверждается, что теперь опустошённое в том числе и болезнями с дезертирством подразделение на 90% состоит из мобилизованных. При этом украинские офицеры очень быстро продвигаются по службе, что свидетельствует об огромных потерях в ВСУ.
Ещё одна проблема бригады — нехватка боеприпасов. Служащие в ней военные рассказали, что большая часть выделенной Вашингтоном помощи киевскому режиму ушла на Харьковское направление.
На Украине считают, что Часов Яр обязательно перейдёт под контроль российских войск. По словам заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, освобождение этого города бойцами ВС РФ лишь вопрос времени.
Shutterstock / FOTODOM / Stasia04