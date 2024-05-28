Воюющая в непосредственной близости от расположенного в Донецкой Народной Республике Часова Яра 5-я бригада Вооружённых сил Украины за два года понесла существенные потери. Как передаёт газета The Times, они достигли 40% от первоначальной численности воинского формирования.

"После более двух лет боёв <...> бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности", — говорится в статье.

В материале утверждается, что теперь опустошённое в том числе и болезнями с дезертирством подразделение на 90% состоит из мобилизованных. При этом украинские офицеры очень быстро продвигаются по службе, что свидетельствует об огромных потерях в ВСУ.

Ещё одна проблема бригады — нехватка боеприпасов. Служащие в ней военные рассказали, что большая часть выделенной Вашингтоном помощи киевскому режиму ушла на Харьковское направление.