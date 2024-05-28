На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья, где ВСУ хранили оружие

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщил, что было повреждено здание, где ВСУ хранили оружие и боеприпасы. Рогов напомнил, что после начала СВО гражданская авиация не использовала этот аэропорт.