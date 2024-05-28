На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья, где ВСУ хранили оружие
Генпрокуратура Украины заявила о разрушении терминала аэропорта Запорожья
Генпрокуратура Украины заявила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ города Запорожья. По данным ведомства, это произошло 25 мая.
"Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта", — указано в публикации в телеграм-канале украинской генпрокуратуры.
Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщил, что было повреждено здание, где ВСУ хранили оружие и боеприпасы. Рогов напомнил, что после начала СВО гражданская авиация не использовала этот аэропорт.
Ранее сообщалось, что в Староконстантинове Хмельницкой области поражён военный аэродром и полигон ВСУ. По данным подполья, там готовились принимать обещанные Киеву американские истребители F-16.
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