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Регион
Опубликовано 28 мая 2024, 06:38
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Бойцы ВСУ на "буханке" чудом вырвались из "котла" Армии России, но их убили сослуживцы

СМИ: ВСУ расстреляли автомобиль со своими сослуживцами в Харьковской области

Бойцы ВСУ погибли от огня своих сослуживцев на опорном пункте во время отхода к своим позициям из окружения Российской армии. Инцидент произошёл в начале наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, сообщает телеграм-канал "Старше Эдды", комментируя появившееся в Сети видео с уничтожением опорного пункта противника под Липцами.

Опорник ВСУ под Липцами Харьковской области уничтожен. Видео © Телеграм / Повёрнутые на Z войне

Бойцы Вооружённых сил Украины сумели вырваться из окружения ВС РФ, запрыгнув в автомобиль для отхода, который был заблаговременно припрятан в лесу. Они мчались к позициям украинских войск на "буханке", как вдруг около опорного пункта под Липцами ВСУ их встретили огнём из всех орудий. Все находящиеся внутри солдаты были убиты. А после российские ФАБ прилетели на сам опорник.

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Ранее украинский военнопленный рассказал, как ВС РФ легко зашли в Харьковскую область, поскольку руководство врало о выстроенной обороне. По его словам, командование утверждало, что регион готов к боям с Российской армией, продвижению которой помешают мины, установленные повсюду. Такое заявление оказалось ложным, поскольку солдаты Вооружённых сил России без проблем пересекли границу области, где не было никаких мин.

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Flickr / ministryofdefenceua

Владимир Озеров
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