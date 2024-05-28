Бойцы ВСУ на "буханке" чудом вырвались из "котла" Армии России, но их убили сослуживцы

Бойцы ВСУ погибли от огня своих сослуживцев на опорном пункте во время отхода к своим позициям из окружения Российской армии. Инцидент произошёл в начале наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, сообщает телеграм-канал "Старше Эдды", комментируя появившееся в Сети видео с уничтожением опорного пункта противника под Липцами.

Опорник ВСУ под Липцами Харьковской области уничтожен. Видео © Телеграм / Повёрнутые на Z войне

Бойцы Вооружённых сил Украины сумели вырваться из окружения ВС РФ, запрыгнув в автомобиль для отхода, который был заблаговременно припрятан в лесу. Они мчались к позициям украинских войск на "буханке", как вдруг около опорного пункта под Липцами ВСУ их встретили огнём из всех орудий. Все находящиеся внутри солдаты были убиты. А после российские ФАБ прилетели на сам опорник.