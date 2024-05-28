Умеров передал НАТО идею Зеленского сбивать российские цели над Украиной из соседних стран
Министр обороны Украины Умеров призвал НАТО закрыть небо над западом страны
Министр обороны Украины Рустем Умеров выступил на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Софии с просьбой закрыть небо над западной частью страны. Он призывает соседей из альянса сбивать российские цели над этой частью Незалежной со своей территории.
"Обратился к соседним странам — членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", — написал глава украинского Минобороны в соцсетях по итогам онлайн-выступления.
Министр также повторил просьбу дать ВСУ разрешение на применение западного оружия на большее расстояние.
Аналогичную просьбу уже озвучил Владимир Зеленский, который сегодня прибывает в Бельгию, где встретится с премьер-министром страны Александром Де Кро и главой Министерства обороны Людивин Дедондер. Украина хочет заключить соглашение о получении от Бельгии американских истребителей F-16. Всего планируется передать Киеву 30 самолётов: несколько в этом году, остальные — до конца 2028 года.
Flickr / Sztab Generalny Wojska Polskiego