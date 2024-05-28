Умеров передал НАТО идею Зеленского сбивать российские цели над Украиной из соседних стран

Министр обороны Украины Рустем Умеров выступил на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Софии с просьбой закрыть небо над западной частью страны. Он призывает соседей из альянса сбивать российские цели над этой частью Незалежной со своей территории.

"Обратился к соседним странам — членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", — написал глава украинского Минобороны в соцсетях по итогам онлайн-выступления.