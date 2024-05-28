Министры обороны ЕС сегодня вынесут вердикт по карт-бланшу для ВСУ на новое преступление
Министры обороны ЕС обсудят сегодня легализацию ударов ВСУ по РФ оружием Запада
Министры обороны стран ЕС обсудят сегодня, 28 мая, в Брюсселе просьбу Украины разрешить использовать западное оружие для ударов по территории России. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после прибытия на заседание.
"Разрешаем ли мы, чтобы наше оружие использовалось дальше на территории России? Некоторые страны начали решать [снимать ограничения]. Это ещё один важный вопрос, который надо обсудить сегодня", — заявил дипломат журналистам.
Принимать участие во встрече будут также украинский министр обороны Рустем Умеров и генсек НАТО Столтенберг, который выступает за снятие ограничений. С призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории генсек впервые выступил 25 мая. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. Позже Столтенберг вновь призвал разрешить киевскому режиму наносить удары по территории РФ. При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже посоветовала генсеку альянса быть осмотрительным после подобных призывов.
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