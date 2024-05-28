Министры обороны ЕС сегодня вынесут вердикт по карт-бланшу для ВСУ на новое преступление

Министры обороны стран ЕС обсудят сегодня, 28 мая, в Брюсселе просьбу Украины разрешить использовать западное оружие для ударов по территории России. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после прибытия на заседание.

"Разрешаем ли мы, чтобы наше оружие использовалось дальше на территории России? Некоторые страны начали решать [снимать ограничения]. Это ещё один важный вопрос, который надо обсудить сегодня", — заявил дипломат журналистам.