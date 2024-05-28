ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 мая 2024, 07:24
4275

Министры обороны ЕС сегодня вынесут вердикт по карт-бланшу для ВСУ на новое преступление

Министры обороны ЕС обсудят сегодня легализацию ударов ВСУ по РФ оружием Запада

Министры обороны стран ЕС обсудят сегодня, 28 мая, в Брюсселе просьбу Украины разрешить использовать западное оружие для ударов по территории России. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после прибытия на заседание.

"Разрешаем ли мы, чтобы наше оружие использовалось дальше на территории России? Некоторые страны начали решать [снимать ограничения]. Это ещё один важный вопрос, который надо обсудить сегодня", — заявил дипломат журналистам.

Лавров считает, что Столтенберг превысил полномочия, говоря об ударах ВСУ по РФ
Лавров считает, что Столтенберг превысил полномочия, говоря об ударах ВСУ по РФ

Принимать участие во встрече будут также украинский министр обороны Рустем Умеров и генсек НАТО Столтенберг, который выступает за снятие ограничений. С призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории генсек впервые выступил 25 мая. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. Позже Столтенберг вновь призвал разрешить киевскому режиму наносить удары по территории РФ. При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже посоветовала генсеку альянса быть осмотрительным после подобных призывов.

BannerImage

Shutterstock / UldisZile

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Жозеп Боррель
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar