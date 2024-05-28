Для мечети в московском Косине подобрали участок вдали от Святого озера

По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина был утверждён подходящий участок для постройки мечети в Косино-Ухтомском районе. Место находится на достаточном удалении от Святого озера, сообщается на сайте московской епархии.

"Наш город является родным для представителей всех традиционных религий России, в том числе мусульман, которые, конечно, имеют право на молитвенное помещение. Поддержание межрелигиозного согласия особенно важно в условиях проведения СВО, в ходе которой православные и мусульмане являются собратьями по оружию", — сказал председатель информационной службы Московской (городской) епархии священник Александр Волков.

Священнослужитель выразил надежду, что совершать молитвенные обряды в Косино-Ухтомском будет мусульманская община, которая ратует за межрелигиозную дружбу и уважает обычаи православного населения города, а также противостоит радикализму и экстремизму.