"Старался её вернуть": Переехавший жену на парковке в Подмосковье поведал в суде свою love story

Суд отправил в СИЗО до 26 июля 37-летнего Исламбека, который переехал свою гражданскую жену на парковке у кафе в Подмосковье. Двое их сыновей-двойняшек уже находятся в Узбекистане с его родителями. Обвиняемый в беседе с журналистами заявил, что якобы очень раскаивается. Точную причину расправы над матерью своих детей он не назвал, сославшись на "семейные трудности", а также добавил, что "сильно любил" жену, а она пыталась от него уйти.