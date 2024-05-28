"Старался её вернуть": Переехавший жену на парковке в Подмосковье поведал в суде свою love story
Переехавшего жену на парковке в Подмосковье отправили в СИЗО до 26 июля
Суд отправил в СИЗО до 26 июля 37-летнего Исламбека, который переехал свою гражданскую жену на парковке у кафе в Подмосковье. Двое их сыновей-двойняшек уже находятся в Узбекистане с его родителями. Обвиняемый в беседе с журналистами заявил, что якобы очень раскаивается. Точную причину расправы над матерью своих детей он не назвал, сославшись на "семейные трудности", а также добавил, что "сильно любил" жену, а она пыталась от него уйти.
Переехавший жену на парковке в Подмосковье заявил, что любил её, а она решила от него уйти. Видео © SHOT
"Из-за детей я старался её вернуть", — заявил подсудимый.
Напомним, что всё случилось в Подмосковье 26 мая у придорожного кафе на трассе М1, где пара решила перекусить. На парковке супруги сильно поругались, и в какой-то момент 37-летний мужчина сел в свою машину Skoda и поехал в сторону своей любимой. Её госпитализировали с переломами рёбер, таза, ног, черепно-мозговой травмой и сильным ушибом лёгкого, но спасти жизнь не смогли — женщина скончалась.
Life.ru