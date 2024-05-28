В столице Финляндии Хельсинки прошла антиправительственная акция. На площадь Наринкка вышли несогласные с политикой президента страны Александра Стубба и нынешнего правительства в лице Петтери Орпо, которое подвергло экономику тяжелейшим испытаниям и уничтожило экономическую площадку Южной Карелии и Восточной Финляндии. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на финского журналиста Кости Хейсканена.

Он рассказал, что антироссийская политика руководства Финляндии привела к тому, что многие граждане оказались в плачевном финансовом положении. К примеру, количество обанкротившихся предприятий демонстрирует рекордные значения, которые с каждым днём обновляются не в лучшую сторону. Особенно остро это ощущается среди представителей отраслей туризма и строительства, поскольку в Финляндию больше не завозят дешёвые стройматериалы из России, такие как дерево и металл.

"Отказ от электроэнергии, от дешёвой электроэнергии, привёл к тому, что даже сауны банкротятся и закрываются", — отметил финский журналист и объяснил, что граждане столкнулись с суровой реальностью.

На фоне стремительно беднеющего населения Финляндии, которое, по словам Хейсканена, теперь вынуждено считать каждую копейку, интересное развитие приобретает ситуация с притоком беженцев из Украины и прочих стран. Правительство не знает, что делать с толпами мигрантов, но в связи с протестами Еврокомиссии по правам человека им ещё и пришлось закрывать погранпереходы с Россией.

"Надо сказать, что люди уже достигли той ситуации, что действительно они готовы брать вилы и идти против правительства", — говорит Кости Хейсканен.

Сейчас финский президент Александр Стубб мечется, чтобы собрать голоса в поддержку правления Владимира Зеленского, но финны, видя ситуацию с Украиной, начинают занимать другую сторону. Поддержка населением Киева затухает, несмотря на активное проталкивание проукраинской позиции в СМИ.