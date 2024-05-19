Власти Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией
Премьер-министр Орпо: Финляндия может частично открыть границу с Россией
Пропускные пункты на российско-финской границе могут быть открыты после принятия североевропейской республикой закона о выдворении просителей убежища. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Парламент страны рассмотрит вопрос на следующей неделе.
"Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. Если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это позволит открыть и другие", — заявил политик в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.
По его словам, ситуация остаётся прежней: со стороны России якобы тысячи людей надеются попасть на территорию Финляндии. Хоть с наступлением весны рост незаконных пересечений границы не наблюдался, министр уверен, что после открытия погранпункта туда сразу прибудут просители убежища.
Напомним, осенью 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, объяснив это массовым наплывом беженцев из третьих стран. В начале 2024-го КПП было решено оставить недействующими до особого уведомления. В мае стало известно, что граница может быть открыта после принятия и вступления в силу нового закона о беженцах.
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