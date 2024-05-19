Власти Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией

Пропускные пункты на российско-финской границе могут быть открыты после принятия североевропейской республикой закона о выдворении просителей убежища. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Парламент страны рассмотрит вопрос на следующей неделе.

"Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. Если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это позволит открыть и другие", — заявил политик в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.