Для россиян придумали компенсацию, если их детям не досталось места в детсаду

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт на рассмотрение палаты парламента законопроект о предоставлении социальных сертификатов тем россиянам, чьи дети не получили места в детсаду. Документ есть в распоряжении Life.ru.

По словам парламентариев, законопроект был разработан в интересах тех родителей, которым не удалось устроить ребёнка в детсад. Инициатива особенно актуальна для семей, в которых работают оба родителя, или где ребёнка воспитывает только мама или папа в одиночку. Депутаты предлагают предоставлять таким семьям социальный сертификат, который можно потратить на услуги няни, в случае если детям не были предоставлены места в государственных или муниципальных детсадах.

"Мы предлагаем ввести специальный денежный сертификат для тех родителей, чьим детям не досталось места в государственном муниципальном садике. Не у всех семей есть возможность оставить детей на бабушек и дедушек, нанять няню. Поэтому если места в садике не нашлось, то будет правильным для государства компенсировать расходы путём выдачи такого сертификата. Так мы поможем родителям, они смогут полноценно работать, не переживая за своё чадо, а детям обеспечим необходимую им в этом возрасте социализацию", — рассказал в беседе с Life.ru председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сегодня подобные меры поддержки реализуются лишь в ряде регионов России. Однако предусмотренные ежемесячные выплаты являются недостаточными, считают в ЛДПР. К примеру, в Архангельской области пособие составляет 2 тысячи рублей, а в Кирове — 2,5 тысячи. Эти суммы не могут покрыть затраты родителей на услуги по присмотру и уходу за ребёнком, уверены авторы инициативы.