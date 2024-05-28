Тайвань для Соединённых Штатов является куда более ценным проектом в сравнении с Украиной. Такое мнение высказал востоковед Кирилл Котков, комментируя слова сенатора США Майкла Маккола о том, что США станут поставлять на остров самые новейшие системы вооружений, а не устаревшие, которые получает Незалежная.

Такие заявления от официальных лиц США свидетельствуют о том, что Штаты относятся к Украине как к расходному материалу, который нужен исключительно для того, чтобы лишить Россию сил, а в дальнейшем и уничтожить, объяснил эксперт. Поэтому Киев получает всё старьё, которое скапливалось на складах Соединённых Штатов с момента окончания холодной войны.

"Если вы были на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве, то нельзя не заметить, что, если говорить о крупногабаритных и среднегабаритных образцах вооружения, да и про лёгкое вооружение, там всё вооружение устаревшее. Ничего нового там нет", — обратил внимание востоковед в беседе с "Царьградом".

Тайвань в глазах Вашингтона представляет из себя нечто вроде боевого корабля, который нельзя потопить у китайских берегов, что уж само по себе представляет мощный инструмент влияния на Поднебесную. Так что не воспользоваться им было бы не в правилах американцев. Поэтому новое оружие будет получать более ценный Тайвань, а старое — Украина. Исключением из этого правила могут послужить разве что РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot, хотя и их нельзя называть современными в полном смысле этого слова, подытожил Котков.