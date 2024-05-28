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Регион
28 мая, 16:13

Востоковед объяснил, почему США обещают Тайваню новое оружие, пока Украину пичкают старьём

Эксперт Котков: Тайвань для США ценнее Украины, остров получит новейшее оружие

Тайвань для Соединённых Штатов является куда более ценным проектом в сравнении с Украиной. Такое мнение высказал востоковед Кирилл Котков, комментируя слова сенатора США Майкла Маккола о том, что США станут поставлять на остров самые новейшие системы вооружений, а не устаревшие, которые получает Незалежная.

Такие заявления от официальных лиц США свидетельствуют о том, что Штаты относятся к Украине как к расходному материалу, который нужен исключительно для того, чтобы лишить Россию сил, а в дальнейшем и уничтожить, объяснил эксперт. Поэтому Киев получает всё старьё, которое скапливалось на складах Соединённых Штатов с момента окончания холодной войны.

"Если вы были на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве, то нельзя не заметить, что, если говорить о крупногабаритных и среднегабаритных образцах вооружения, да и про лёгкое вооружение, там всё вооружение устаревшее. Ничего нового там нет", обратил внимание востоковед в беседе с "Царьградом".

Тайвань в глазах Вашингтона представляет из себя нечто вроде боевого корабля, который нельзя потопить у китайских берегов, что уж само по себе представляет мощный инструмент влияния на Поднебесную. Так что не воспользоваться им было бы не в правилах американцев. Поэтому новое оружие будет получать более ценный Тайвань, а старое — Украина. Исключением из этого правила могут послужить разве что РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot, хотя и их нельзя называть современными в полном смысле этого слова, подытожил Котков.

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Напомним, что 27 мая во время встречи американской делегации с руководителем администрации Тайваня Лаем Циндэ конгрессмен Маккол пообещал поставки оружия для тайваньских военнослужащих. При этом, как уточнил представитель Штатов, республика получит самые современные образцы вооружений, в отличие от Украины, которой Соединённые Штаты отправляют устаревшие.

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ТАСС / ZUMA

Юрий Лысенко
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