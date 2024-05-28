Поляк кинул петарду в проезжающий мимо кортеж Анджея Дуды

Нетрезвый житель Польши кинул петарду в сторону автомобильной колонны президента страны Анджея Дуды, сообщила радиостанция RMF FM.

Инцидент случился в понедельник вечером в городе Кшевата, расположенном в центральной части Польши, когда кортеж Дуды возвращался с визита в Великопольское воеводство.

"Около 21:00 (22:00 мск) он проезжал через город Кшевата. Там в сторону проезжающих машин с президентом была брошена петарда", — сказано в тексте материала.

Польская верхушка заметила разорвавшуюся петарду, после чего автоколонна с президентом Польши направилась в сторону Варшавы. Сотрудники службы государственной охраны уведомили полицию о случившемся. Вскоре "подрывника" задержали.

Хулиганом оказался 39-летний мужчина, который был слегка пьян. Он заявил, что всего лишь "хотел напугать птиц" взрывом петарды. К слову, разорвавшаяся петарда не создала никакой опасности. После того как злоумышленник протрезвеет, его отправят на допрос.