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Регион
28 мая, 15:32

Поляк кинул петарду в проезжающий мимо кортеж Анджея Дуды

Нетрезвый житель Польши кинул петарду в сторону автомобильной колонны президента страны Анджея Дуды, сообщила радиостанция RMF FM.

Инцидент случился в понедельник вечером в городе Кшевата, расположенном в центральной части Польши, когда кортеж Дуды возвращался с визита в Великопольское воеводство.

"Около 21:00 (22:00 мск) он проезжал через город Кшевата. Там в сторону проезжающих машин с президентом была брошена петарда", — сказано в тексте материала.

Польская верхушка заметила разорвавшуюся петарду, после чего автоколонна с президентом Польши направилась в сторону Варшавы. Сотрудники службы государственной охраны уведомили полицию о случившемся. Вскоре "подрывника" задержали.

Хулиганом оказался 39-летний мужчина, который был слегка пьян. Он заявил, что всего лишь "хотел напугать птиц" взрывом петарды. К слову, разорвавшаяся петарда не создала никакой опасности. После того как злоумышленник протрезвеет, его отправят на допрос.

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А вот кортежу президента Ганы повезло куда меньше. На днях автоколонна главы государства попала в ДТП, в результате которого погиб один человек и несколько пострадали. Однако самого Наны Акуфо-Аддо в этот момент не было ни в одной из машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Владимир Озеров
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