Россиянам разрешили продавать ипотечное жильё
Госдума приняла закон, позволяющий продавать заложенное по ипотеке имущество
Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтении закон, который разрешает продавать имущество, заложенное по ипотеке. Согласно документу, речь идёт о россиянах, которые взяли кредит в не связанных с предпринимательством целях.
Примечательно, что размер займа не имеет значения. Для сделки необходимо будет подать заявление, и залогодержатель за 10 рабочих дней после его получения обязан согласовать процедуру и установить минимальную стоимость, ниже которой продавать нельзя.
Выручка поступит на его банковский счёт, выбранный кредитором, а разница между задолженностью по займу и ценой продажи вернётся собственнику. При этом будут вычитаться расходы, которые понёс залогодержатель. В законопроекте утверждается, что самостоятельная реализация имущества займёт четыре месяца с того момента, как кредитор получил соответствующее заявление, однако срок можно продлить.
Ранее Life.ru писал, что Госдума продлила до 2030 года выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки. При рождении третьего (или последующего) ребёнка полагается 450 тысяч рублей. А потратить сумму можно на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.
Life.ru