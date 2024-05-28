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Регион
28 мая, 15:44

Россиянам разрешили продавать ипотечное жильё

Госдума приняла закон, позволяющий продавать заложенное по ипотеке имущество

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтении закон, который разрешает продавать имущество, заложенное по ипотеке. Согласно документу, речь идёт о россиянах, которые взяли кредит в не связанных с предпринимательством целях.

Примечательно, что размер займа не имеет значения. Для сделки необходимо будет подать заявление, и залогодержатель за 10 рабочих дней после его получения обязан согласовать процедуру и установить минимальную стоимость, ниже которой продавать нельзя.

Выручка поступит на его банковский счёт, выбранный кредитором, а разница между задолженностью по займу и ценой продажи вернётся собственнику. При этом будут вычитаться расходы, которые понёс залогодержатель. В законопроекте утверждается, что самостоятельная реализация имущества займёт четыре месяца с того момента, как кредитор получил соответствующее заявление, однако срок можно продлить.

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Ранее Life.ru писал, что Госдума продлила до 2030 года выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки. При рождении третьего (или последующего) ребёнка полагается 450 тысяч рублей. А потратить сумму можно на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

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Life.ru

Никита Осипов
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