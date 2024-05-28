Объявились хакеры-виновники сбоя в СДЭК, внедрившие в системы вирус-шифровальщик

Ответственность за сбой в работе сервиса доставки грузов и документов СДЭК взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Организация внедрила в сеть платформы вирус-шифровальщик, утверждает её представитель в социальной сети X.

"Сисадмины [СДЭК] оказались слишком слабы. А политика безопасности не оправдала себя", — сказано в публикации.

Там также говорится, что сисадмины СДЭК делали бекапы (резервное копирование информации. — Прим. Life.ru) лишь раз в полгода. А ещё хакеры передали привет компании Bi.Zone, которая предоставляет консультации сервису доставки в вопросах цифровой безопасности. Представители логистической компании, в свою очередь, о природе сбоя не высказывались.