Объявились хакеры-виновники сбоя в СДЭК, внедрившие в системы вирус-шифровальщик
Хакерская группа Head Mare взяла ответственность за сбой в работе СДЭК
Ответственность за сбой в работе сервиса доставки грузов и документов СДЭК взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Организация внедрила в сеть платформы вирус-шифровальщик, утверждает её представитель в социальной сети X.
"Сисадмины [СДЭК] оказались слишком слабы. А политика безопасности не оправдала себя", — сказано в публикации.
Там также говорится, что сисадмины СДЭК делали бекапы (резервное копирование информации. — Прим. Life.ru) лишь раз в полгода. А ещё хакеры передали привет компании Bi.Zone, которая предоставляет консультации сервису доставки в вопросах цифровой безопасности. Представители логистической компании, в свою очередь, о природе сбоя не высказывались.
Напомним, в работе сервиса СДЭК произошёл критический сбой, который специалисты компании не смогли исправить в краткие сроки. Версия о хакерской атаке появилась достаточно быстро, но не была подтверждена. Сейчас приостановлены приём и выдача товаров заказчикам. Идут третьи сутки, как сайт и приложение недоступны для пользователей. Люди ждут свои заказы, зависли товары на сумму свыше 400 тысяч рублей. Есть вероятность, что обслуживание будет восстановлено не позже 29 мая: так сообщили в самой компании.
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