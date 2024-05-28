Позывной Ванька: Нигериец мечтает о гражданстве РФ после СВО, но постоянно получает отказ Студент из Нигерии не может получить паспорт РФ, отслужив добровольцем на СВО 28 мая, 16:37 Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим. Обложка © Telegram / Донецк ДНР Новости СВО

Участник СВО из Нигерии Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим не может получить российский паспорт с начала мая, хотя отслужил положенный срок в составе казачьего батальона "Скиф" и не раз отличался в ходе боевых действий. Историю 24-летнего бойца публикует RT.

Адам приехал в Россию в 2023 году и поступил в Воронежскую государственную академию спорта. Проучившись пару месяцев, нигериец взял академический отпуск и добровольцем ушёл на фронт, чтобы потом получить гражданство РФ и остаться в нашей стране. Служить его взяли в казачий батальон "Скиф", так как напрямую заключать контракты с Минобороны РФ иностранцы не могут. Уже на передовой Адам взял позывной Ванька.

Командование считает Адама идеальным бойцом. Он освоил обязанности стрелка и оператора БПЛА, достойно выполнял боевые задачи на Соледарском направлении. В декабре прошлого года нигериец даже сумел в одиночку захватить в плен военного ВСУ. 4 мая этого года контракт Адама закончился, и он вернулся в Воронеж продолжать учёбу.

Мужчина теперь имеет право на получение гражданства РФ в упрощённом порядке благодаря службе в зоне СВО. Однако воронежские чиновники отказали студенту без объяснения причин. По словам Адама, если его вышлют на родину, то там арестуют за "наёмничество" и могут посадить в тюрьму на 20 лет. Сейчас мужчина обратился к журналистам, чтобы они помогли ему восстановить справедливость и реализовать мечту стать гражданином России.

Ранее сообщалось, что добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который принимает участие в спецоперации на Украине на стороне Российской армии, грозит депортация из-за четырёх отказов в получении гражданства РФ. В случае выдворения на родину 21-летний боец попадёт в тюрьму на 25 лет за "наёмничество".

Авторы Татьяна Миссуми