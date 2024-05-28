МВД РФ объявило в розыск экс-мэра ингушского Магаса Усмана Аушева

Экс-мэра ингушского города Магаса Усмана Аушева объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе Министерства внутренних дел РФ во вторник, 28 мая.

"Усман Баширович Аушев, 31.08.1986. Разыскивается по статье УК", — написано там без уточнения статьи.

Усман Аушев — сын религиозного деятеля Башира-Хаджи Аушева. С 2006 года работал в различных ведомствах Ингушетии и за её пределами. Он является президентом Ассоциации благотворительных фондов республики, главой благотворительного фонда "Рохьма-Инг", руководителем Совета отцов при Аппарате уполномоченного при Главе Республики Ингушетия по правам ребёнка. Главой администрации чиновник пробыл примерно два года, начиная с 2020-го.

Ранее Life.ru писал, что МВД РФ переобъявило в розыск бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова*. В 2023 году он был признан виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти". Позже его объявили в международный розыск. Тогда же суд заочно арестовал его. С 2021 года Милов* живёт за пределами РФ.