США и Польше предрекли участь "радиоактивной пустоши" в случае нападения на Россию InfoBRICS: Если Запад реализует угрозы против России, то Польша и США исчезнут 28 мая, 17:29 5955 5955 Если Запад реализует угрозы против РФ, то Польша и США исчезнут. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия за считанные секунды уничтожит ракетными ударами США и Польшу, если эти страны перейдут от слов к делу и попытаются реализовать свои угрозы. Такое мнение выразил аналитик Драго Боснич, комментируя высказывания главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что американские войска якобы в одночасье могут расправиться с ВС РФ в зоне СВО.

"Варшава должна понять, что одних лишь московских установок с термоядерным оружием в Калининградской области будет достаточно, чтобы превратить Польшу в радиоактивную пустошь практически навсегда и за считанные секунды", — отметил специалист в своей статье для InfoBRICS.

По его мнению, такая же участь ждёт и Америку, потому как у Москвы хватит ядерного арсенала отомстить всем своим недоброжелателям. Боснич уверен, что только безумец может угрожать такой стране, как Россия.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США уничтожат российские позиции на Украине в случае применения ядерного оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ему вместо комментирования украинского конфликта раскрыть правду об участии Вашингтона в подрывах "Северных потоков". Так она дала понять польскому министру, кто на самом деле ведёт себя как агрессор и не стесняется заниматься масштабными диверсиями.

Авторы Татьяна Миссуми