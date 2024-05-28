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Регион

США и Польше предрекли участь "радиоактивной пустоши" в случае нападения на Россию

InfoBRICS: Если Запад реализует угрозы против России, то Польша и США исчезнут

28 мая, 17:29
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Если Запад реализует угрозы против РФ, то Польша и США исчезнут. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Если Запад реализует угрозы против РФ, то Польша и США исчезнут. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия за считанные секунды уничтожит ракетными ударами США и Польшу, если эти страны перейдут от слов к делу и попытаются реализовать свои угрозы. Такое мнение выразил аналитик Драго Боснич, комментируя высказывания главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что американские войска якобы в одночасье могут расправиться с ВС РФ в зоне СВО.

"Варшава должна понять, что одних лишь московских установок с термоядерным оружием в Калининградской области будет достаточно, чтобы превратить Польшу в радиоактивную пустошь практически навсегда и за считанные секунды", отметил специалист в своей статье для InfoBRICS.

По его мнению, такая же участь ждёт и Америку, потому как у Москвы хватит ядерного арсенала отомстить всем своим недоброжелателям. Боснич уверен, что только безумец может угрожать такой стране, как Россия.

Медведев: Удар США по российским силам на Украине привёл бы к мировой войне
Медведев: Удар США по российским силам на Украине привёл бы к мировой войне

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США уничтожат российские позиции на Украине в случае применения ядерного оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ему вместо комментирования украинского конфликта раскрыть правду об участии Вашингтона в подрывах "Северных потоков". Так она дала понять польскому министру, кто на самом деле ведёт себя как агрессор и не стесняется заниматься масштабными диверсиями.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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