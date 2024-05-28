Несмотря на неоднократные попытки прогнуть жителей Донбасса, они не пошли на поводу у Киева, сохранив свою культуру и традиции, заявил президент России Владимир Путин. А обратил внимание на это глава государства в приветствии участникам и организаторам Всероссийского форума Российского военно-исторического общества (РВИО) "История для будущего. Русская весна". Соответствующая телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

"Националисты, захватившие власть в Киеве, пытались заставить людей отказаться от своих корней, культуры и традиций. Но вы не предали забвению свою историю, не отреклись от отцов, дедов и прадедов, а в сентябре 2022 года выразили твёрдую, непреклонную волю быть с Россией", — говорится в тексте.