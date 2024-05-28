ВОЗ: Россия вошла в тройку по числу заболевших корью в Европе

РФ оказалась на третьей строчке в рейтинге по числу заболевания корью в Европе с апреля прошлого года по март 2024-го. Об этом говорится в одном из последних отчётов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В документе сказано, что за год в России было обнаружено 18 977 случаев, большинство зафиксировано в феврале — 2626. Лидером стал Казахстан с 36 292 заболевшими, следом идёт Азербайджан (28 855).

При этом ниже всего в списке указаны Армения и Австрия. В этих странах специалисты выявили 697 и 456 случаев соответственно. В ВОЗ объясняют такую статистику числом привитых детей.