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13 мая, 16:17

Крупный московский вуз закрыли на карантин из-за кори

Студентов РТУ МИРЭА перевели на дистанционное обучение до 24 мая из-за кори

Российский технологический университет МИРЭА в Москве закрыли на карантин из-за случая кори. Большую часть студентов и преподавателей перевели на дистанционное обучение до 24 мая.

"В соответствии с предписанием территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по городу Москве в ЗАО Москвы с 14 по 24 мая занятия со студентами программ высшего образования будут проводиться с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", — отметили в пресс-службе вуза в понедельник, 13 мая.

Причём занятия со студентами Колледжа программирования и кибербезопасности будут проходить очно. А госэкзамены все студенты РТУ МИРЭА также будут сдавать онлайн, как это было во время пандемии коронавируса в 2020 году. По данным Mash, в вузе минимум один случай заражения. Всех контактировавших с больным проверят.

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А в начале апреля студентов одного из корпусов МГУ перевели на онлайн-обучение из-за кори. В марте вспышка инфекции подкосила семинаристов Московской духовной академии.

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РТУ МИРЭА

Никита Осипов
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