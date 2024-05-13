Крупный московский вуз закрыли на карантин из-за кори

Российский технологический университет МИРЭА в Москве закрыли на карантин из-за случая кори. Большую часть студентов и преподавателей перевели на дистанционное обучение до 24 мая.

"В соответствии с предписанием территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по городу Москве в ЗАО Москвы с 14 по 24 мая занятия со студентами программ высшего образования будут проводиться с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", — отметили в пресс-службе вуза в понедельник, 13 мая.