Крупный московский вуз закрыли на карантин из-за кори
Студентов РТУ МИРЭА перевели на дистанционное обучение до 24 мая из-за кори
Российский технологический университет МИРЭА в Москве закрыли на карантин из-за случая кори. Большую часть студентов и преподавателей перевели на дистанционное обучение до 24 мая.
"В соответствии с предписанием территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по городу Москве в ЗАО Москвы с 14 по 24 мая занятия со студентами программ высшего образования будут проводиться с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", — отметили в пресс-службе вуза в понедельник, 13 мая.
Причём занятия со студентами Колледжа программирования и кибербезопасности будут проходить очно. А госэкзамены все студенты РТУ МИРЭА также будут сдавать онлайн, как это было во время пандемии коронавируса в 2020 году. По данным Mash, в вузе минимум один случай заражения. Всех контактировавших с больным проверят.