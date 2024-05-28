Армия России освободила из плена солдат Чада

Российские военные освободили солдат африканской страны Чад, которые были захвачены в плен исламскими боевиками. Об этом во вторник, 28 мая, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами из Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооружённых формирований", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что около девяти месяцев назад во время разминирования аэропорта у Тибести в Чаде боевики захватили 21 военного, после чего стали держать в лагере, где были нечеловеческие условия. Кроме того, военнослужащие подвергались пыткам.

Благодаря российским силам пленных отвезли в пункт временного базирования, где наши врачи удалили у них осколки. Под контролем ВС РФ освобождённых эвакуировали на родину.