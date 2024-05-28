Армия России освободила из плена солдат Чада
Минобороны: ВС РФ освободили военных Чада, захваченных исламскими боевиками
Российские военные освободили солдат африканской страны Чад, которые были захвачены в плен исламскими боевиками. Об этом во вторник, 28 мая, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами из Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооружённых формирований", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны напомнили, что около девяти месяцев назад во время разминирования аэропорта у Тибести в Чаде боевики захватили 21 военного, после чего стали держать в лагере, где были нечеловеческие условия. Кроме того, военнослужащие подвергались пыткам.
Благодаря российским силам пленных отвезли в пункт временного базирования, где наши врачи удалили у них осколки. Под контролем ВС РФ освобождённых эвакуировали на родину.
Ранее Life.ru писал, что российского моряка Тимофея Колчанова освободят из плена в Иране. Дипломаты провели переговоры с иранским спецназом прямо на захваченном судне MSC ARIES.
ТАСС / Jerome Delay