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Регион
28 мая, 18:27

Армия России освободила из плена солдат Чада

Минобороны: ВС РФ освободили военных Чада, захваченных исламскими боевиками

Российские военные освободили солдат африканской страны Чад, которые были захвачены в плен исламскими боевиками. Об этом во вторник, 28 мая, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами из Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооружённых формирований", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что около девяти месяцев назад во время разминирования аэропорта у Тибести в Чаде боевики захватили 21 военного, после чего стали держать в лагере, где были нечеловеческие условия. Кроме того, военнослужащие подвергались пыткам.

Благодаря российским силам пленных отвезли в пункт временного базирования, где наши врачи удалили у них осколки. Под контролем ВС РФ освобождённых эвакуировали на родину.

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Ранее Life.ru писал, что российского моряка Тимофея Колчанова освободят из плена в Иране. Дипломаты провели переговоры с иранским спецназом прямо на захваченном судне MSC ARIES.

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ТАСС / Jerome Delay

Никита Осипов
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