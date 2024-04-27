МИД Ирана пообещал освободить российского моряка с захваченного судна

Российского моряка Тимофея Колчанова освободят из плена в Иране. Дипломаты провели переговоры с иранским спецназом прямо на захваченном судне MSC ARIES, который принадлежит компании израильского миллиардера, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, переговоры прошли успешно. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян объявил, что весь экипаж танкера, в том числе Колчанов, будет освобождён. Однако конкретные сроки пока не называются. В настоящее время готовится смена экипажа — пленников отпустят, как только другие моряки зайдут на борт.