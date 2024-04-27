МИД Ирана пообещал освободить российского моряка с захваченного судна
Моряк Тимофей Колчанов, оказавшийся на захваченном Ираном судне MSC ARIES. Обложка © SHOT
Российского моряка Тимофея Колчанова освободят из плена в Иране. Дипломаты провели переговоры с иранским спецназом прямо на захваченном судне MSC ARIES, который принадлежит компании израильского миллиардера, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, переговоры прошли успешно. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян объявил, что весь экипаж танкера, в том числе Колчанов, будет освобождён. Однако конкретные сроки пока не называются. В настоящее время готовится смена экипажа — пленников отпустят, как только другие моряки зайдут на борт.
Колчанов также рассказал, что в плену с моряками обращаются нормально. Они продолжают поддерживать работоспособность танкера, а в свободное время качают мышцы в тренажёрном зале. Иранские спецназовцы каждый день дают им телефон на час для связи с родственниками.
Напомним, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана 13 апреля захватили судно MSC Aries в Ормузском проливе. По сведениям СМИ, танкер связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая якобы принадлежит израильскому бизнесмену. Среди взятых в заложники членов экипажа оказался россиянин — 38-летний старший механик Тимофей Колчанов. С момента захвата он уже выходил на связь и описывал обстановку на корабле. После этого Иран обещал содействие в разрешении ситуации. 22 апреля стало известно, что российские дипломаты поднялись на борт MSC Aries, чтобы провести переговоры об освобождении Тимофея. Позднее в Иране объявили, что отпустят Колчанова, если Израиль найдёт ему замену.