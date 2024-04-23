Иран поставил невообразимое условие для освобождения российского моряка из плена
Mash: Спецназ Ирана отпустит российского моряка, если Израиль найдёт ему замену
Тимофей Колчанов, оказавшийся на захваченном Ираном судне MSC Aries. Фото © Telegram / Mash
Спецназ Ирана согласился освободить из плена российского моряка Тимофея Колчанова только при условии того, что израильская сторона выберет для него замену — того, кто добровольно прибудет в порт Бендер-Аббас, где стоит захваченный корабль MSC Aries, и останется под стражей иранцев. Mash пишет, что сейчас это единственный вариант, на который согласны военные.
По данным телеграм-канала, замена Колчанова Израилем — обязательное требование, поэтому ситуация патовая. Вероятно, причин у такой непреклонной позиции несколько: заключённый контракт Тимофея с израильским владельцем корабля, а также то, что он работает на MSC Aries старшим механиком и контролирует большую часть судовых систем. Поэтому отпускать такого незаменимого человека иранцы не хотят, требуя, чтобы его заменил столь же квалифицированный специалист.
Напомним, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана 13 апреля захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. В СМИ были публикации на тему того, что оно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которую считают связанной с бизнесменом из Израиля Эялем Офером. Life.ru сообщал о том, что среди взятых в заложники членов экипажа есть россиянин, а также граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. Позже было установлено, что гражданин РФ — 38-летний старший механик Тимофей Колчанов. С момента захвата он уже выходил на связь и описывал обстановку на корабле. После этого Иран обещал содействие в разрешении ситуации. 22 апреля стало известно, что российские дипломаты поднялись на борт MSC Aries, чтобы провести переговоры об освобождении Тимофея.