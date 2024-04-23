Иран поставил невообразимое условие для освобождения российского моряка из плена

Спецназ Ирана согласился освободить из плена российского моряка Тимофея Колчанова только при условии того, что израильская сторона выберет для него замену — того, кто добровольно прибудет в порт Бендер-Аббас, где стоит захваченный корабль MSC Aries, и останется под стражей иранцев. Mash пишет, что сейчас это единственный вариант, на который согласны военные.