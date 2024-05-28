Посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири экстренно госпитализирован в Москве
Посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири. Фото © Telegram / Департамент государственного протокола МИД РФ
В Москве в больницу попал посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири. 80-летнего дипломата экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщает SHOT.
По его данным, политик почувствовал себя плохо вечером 28 мая, когда находился в служебной квартире — у него резко заболело в груди. В итоге Мутинири вызвали скорую, врачи после первичного осмотра заподозрили у него инсульт и увезли в одну из столичных больниц.
Ранее в состоянии средней тяжести была госпитализирована актриса Маргарита Терехова. Она наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).