Посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири экстренно госпитализирован в Москве

В Москве в больницу попал посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири. 80-летнего дипломата экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщает SHOT.

По его данным, политик почувствовал себя плохо вечером 28 мая, когда находился в служебной квартире — у него резко заболело в груди. В итоге Мутинири вызвали скорую, врачи после первичного осмотра заподозрили у него инсульт и увезли в одну из столичных больниц.