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28 мая, 18:20

Посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири экстренно госпитализирован в Москве

Посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири. Фото © Telegram / Департамент государственного протокола МИД РФ

Посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири. Фото © Telegram / Департамент государственного протокола МИД РФ

В Москве в больницу попал посол Зимбабве в России Амброуз Мутинири. 80-летнего дипломата экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщает SHOT.

По его данным, политик почувствовал себя плохо вечером 28 мая, когда находился в служебной квартире — у него резко заболело в груди. В итоге Мутинири вызвали скорую, врачи после первичного осмотра заподозрили у него инсульт и увезли в одну из столичных больниц.

Врач назвал заболевания, с которыми можно спутать инсульт
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Ранее в состоянии средней тяжести была госпитализирована актриса Маргарита Терехова. Она наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).

Николь Вербер
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