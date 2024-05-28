"Один Боррель — тысячи убитых украинцев": Захарова резко ответила на слова об ударах по России
Захарова задала Боррелю вопрос об убитых украинцах после слов про удары по РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после заявления главы дипслужбы Евросоюза Жозепа Борреля о законности пропорциональных атак Киева по территории РФ отметила, что такая формула равна тысячам погибших граждан Украины. Соответствующий пост появился в её телеграм-канале во вторник, 28 мая.
"Какая пропорция: один Боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?" — спросила Захарова главу евродипломатии.
Как сообщал Life.ru, ранее Боррель заявил, что атаки Украины по территории РФ являются законными по международному праву, если они совершаются пропорционально. Как отметил глава дипслужбы ЕС, Киев может наносить удары западным оружием, однако не все в Европе согласны позволить Незалежной осуществлять подобные запуски ракет.
VK / МИД России