"Один Боррель — тысячи убитых украинцев": Захарова резко ответила на слова об ударах по России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после заявления главы дипслужбы Евросоюза Жозепа Борреля о законности пропорциональных атак Киева по территории РФ отметила, что такая формула равна тысячам погибших граждан Украины. Соответствующий пост появился в её телеграм-канале во вторник, 28 мая.

"Какая пропорция: один Боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?" — спросила Захарова главу евродипломатии.