"Никто же не умер": Юрист объяснил, смогут ли клиенты СДЭК добиться возмещения убытков
Юрист Некрасов: Клиенты СДЭК не добьются больших компенсаций
Хакерское вмешательство в деятельность компании СДЭК — это не форс-мажор, а предпринимательский риск. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил адвокат Андрей Некрасов.
По его словам, компания могла бы объявить случившееся "форс-мажором", если претензий накопится много. Однако не стоит рассчитывать на принятие этой позиции судами, ведь СДЭК — крупный игрок на рынке, а забота о собственной безопасности представляет собой существенную статью расходов.
Эксперт предупредил клиентов компании, что им не стоит ждать больших компенсаций. По его словам, суммы выплат незначительны, даже когда речь идёт о причинении потребителю тяжкого вреда здоровью или его смерти. Если стоимость ожидаемого товара невысока, а просрочка составляет меньше года, цена неустойки мала.
"У нас есть общая норма, которая в полной мере распространяется на потребительские споры. Это норма гражданского законодательства о том, что суд вправе по ходатайству ответчика уменьшить эту неустойку настолько, насколько посчитает нужным. Обычно такое ходатайство ответчики заявляют по умолчанию и говорят, что последствия нарушенного права несоразмерны той сумме, которую запрашивает истец. Ну, вот по закону начислен миллион рублей. Ждали целый год чего-то, посылки, неважно чего. А ответчик и судья говорят: слушайте, ну, ждали вы год, но ничего не случилось, никто же не умер, какой миллион рублей, в России средняя зарплата понятно какая", — пояснил Некрасов.
Напомним, в работе сервиса СДЭК случился серьёзный сбой, который специалисты компании не сумели быстро исправить. Есть вероятность, что случившееся вызвала хакерская атака. Сейчас приостановлены приём и выдача товаров заказчикам. Сайт и приложение уже трое суток недоступны для пользователей. Люди ждут свои заказы, зависли товары на сумму свыше 400 тысяч рублей. Есть вероятность, что обслуживание будет восстановлено не позже 29 мая: так сообщили в самой компании.
Агентство "Москва" / Мобильный репортёр