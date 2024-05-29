"Никто же не умер": Юрист объяснил, смогут ли клиенты СДЭК добиться возмещения убытков

Хакерское вмешательство в деятельность компании СДЭК — это не форс-мажор, а предпринимательский риск. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил адвокат Андрей Некрасов.

По его словам, компания могла бы объявить случившееся "форс-мажором", если претензий накопится много. Однако не стоит рассчитывать на принятие этой позиции судами, ведь СДЭК — крупный игрок на рынке, а забота о собственной безопасности представляет собой существенную статью расходов.

Эксперт предупредил клиентов компании, что им не стоит ждать больших компенсаций. По его словам, суммы выплат незначительны, даже когда речь идёт о причинении потребителю тяжкого вреда здоровью или его смерти. Если стоимость ожидаемого товара невысока, а просрочка составляет меньше года, цена неустойки мала.