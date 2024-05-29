Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ в Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, требующий приостановить действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ можно изучить на национальном правовом интернет-портале.

"Приостановить действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе от 19 ноября 1990 года", — указано в законе.

Напомним, в апреле Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. Документ предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Белоруссии из него и прекращение осуществления в вооружённых силах внутренних процедур, связанных с его выполнением.