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Регион
28 мая, 22:02

Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Пресс-служба Президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Пресс-служба Президента Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, требующий приостановить действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ можно изучить на национальном правовом интернет-портале.

"Приостановить действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе от 19 ноября 1990 года", — указано в законе.

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Напомним, в апреле Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. Документ предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Белоруссии из него и прекращение осуществления в вооружённых силах внутренних процедур, связанных с его выполнением.

Анатолий Симоненко
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