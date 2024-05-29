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Регион
29 мая, 04:51
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Беспилотник уничтожили над Армавиром, пострадавших нет

Губернатор Кондратьев: Дрон уничтожили над Армавиром, идут поиски места падения

Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Армавиром. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы, отметил глава региона в телеграм-канале.

Средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО "Град" и один БПЛА в Белгородской области
Средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО "Град" и один БПЛА в Белгородской области

Вечером 28 мая очередная атака ВСУ была пресечена в Белгородской области. Там силы ПВО поразили авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".

Артур Лапсаков
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