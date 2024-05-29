Беспилотник уничтожили над Армавиром, пострадавших нет
Губернатор Кондратьев: Дрон уничтожили над Армавиром, идут поиски места падения
Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Армавиром. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы, отметил глава региона в телеграм-канале.
Вечером 28 мая очередная атака ВСУ была пресечена в Белгородской области. Там силы ПВО поразили авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".