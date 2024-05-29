Ушедшие из России компании не станут национализировать: "Речь о временном управлении"

Российские власти не планируют национализировать имущество западных компаний, отказавшихся от работы в стране, — действия Москвы в отношении активов этих организаций не подразумевают смены права собственности. Об этом сообщил глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

"Необходимо отметить, что речь идёт именно о временном управлении, а не о национализации, вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран", — цитирует дипломата РИА "Новости".

Биричевский добавил, что Россия не занимается политизацией коммерческих вопросов — не в пример странам Запада. Кроме того, Москва по-прежнему готова поддержать те иностранные компании, которые остались на нашем рынке, если они соблюдают законы страны и выполняют социальные обязательства.