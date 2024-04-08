В шоу-бизнесе усомнились, что дело дойдёт до национализации гостиницы Софии Ротару в Крыму
Критик Соседов: Национализация гостиницы Ротару в Крыму — это только разговоры
Гостиница Софии Ротару Villa Sofia в Крыму. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
В Сети появились слухи о том, что Villa Sofia в Крыму, которая принадлежит сыну Софии Ротару, власти региона могут забрать себе. Ранее отель принадлежал самой певице, однако в какой-то момент она переоформила его на сына для того чтобы продать. Музыкальный критик Сергей Соседов сомневается, что имущество советской звезды национализируют. По его словам, заявления об этом вряд ли дойдут до реального дела.
"Отберут ли у неё дом и гостиницу в Крыму, давайте посмотрим. Об этом говорят давно, но это только разговоры", — сказал критик в беседе с порталом "Страсти".
Соседов объяснил молчание Софии Михайловны в соцсетях и паузу в концертах, которую она держит с 2022 года, тем, что певица уже "всё давно сказала".
Life.ru уже рассказывал, что крымским имуществом Софии Ротару заинтересовались после того, как она своеобразно поздравила ВСУ с Днём святого Николая: выложила в соцсети открытку, на которой старец сидит на коленях украинского солдата. Понимая опасность, которая нависла над её Villa Sofia, Ротару выставила гостиницу на продажу за космические 25 миллионов евро, после чего переписала на сына, а покупателей искала непублично.