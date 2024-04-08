В шоу-бизнесе усомнились, что дело дойдёт до национализации гостиницы Софии Ротару в Крыму

В Сети появились слухи о том, что Villa Sofia в Крыму, которая принадлежит сыну Софии Ротару, власти региона могут забрать себе. Ранее отель принадлежал самой певице, однако в какой-то момент она переоформила его на сына для того чтобы продать. Музыкальный критик Сергей Соседов сомневается, что имущество советской звезды национализируют. По его словам, заявления об этом вряд ли дойдут до реального дела.

"Отберут ли у неё дом и гостиницу в Крыму, давайте посмотрим. Об этом говорят давно, но это только разговоры", — сказал критик в беседе с порталом "Страсти".

Соседов объяснил молчание Софии Михайловны в соцсетях и паузу в концертах, которую она держит с 2022 года, тем, что певица уже "всё давно сказала".