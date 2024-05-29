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Регион
29 мая, 06:19
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Помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарём Госсовета

Помощник президента России Алексей Дюмин. Обложка © Правительство Тульской области

Помощник президента России Алексей Дюмин. Обложка © Правительство Тульской области

Помощник президента России Алексей Дюмин назначен секретарём Государственного Совета. Соответствующий указ подписал глава государства.

"Назначить секретарём Государственного Совета РФ помощника президента РФ Дюмина А.Г.", — сказано в документе на сайте Кремля.

Госсовет представит предложения по достижению целей из майского указа Путина
Госсовет представит предложения по достижению целей из майского указа Путина

Ранее появилась информация, что на следующей неделе состоится заседание Совета по национальным проектам, участие в котором примет Владимир Путин. По словам главы государства, заострить внимание следует на инициативах в социальной сфере, а также на проектах, затрагивающих бизнес-климат и подготовку кадров.

Андрей Бражников
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