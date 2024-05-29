Помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарём Госсовета
Помощник президента России Алексей Дюмин. Обложка © Правительство Тульской области
Помощник президента России Алексей Дюмин назначен секретарём Государственного Совета. Соответствующий указ подписал глава государства.
"Назначить секретарём Государственного Совета РФ помощника президента РФ Дюмина А.Г.", — сказано в документе на сайте Кремля.
Ранее появилась информация, что на следующей неделе состоится заседание Совета по национальным проектам, участие в котором примет Владимир Путин. По словам главы государства, заострить внимание следует на инициативах в социальной сфере, а также на проектах, затрагивающих бизнес-климат и подготовку кадров.