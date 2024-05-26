Раскрыты детали насыщенного графика Путина на предстоящую неделю

Стали известны детали графика президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. Как сообщил журналист Павел Зарубин, глава государства проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Вместе с тем в понедельник, 27 мая, российский лидер продолжит начинающийся в воскресенье официальный визит в Узбекистан. Кроме того, в течение недели Путин проведёт большое количество встреч с руководителями регионов, вручит государственные награды, а также пообщается с многодетными родителями.