Раскрыты детали насыщенного графика Путина на предстоящую неделю
Путин на предстоящей неделе проведёт заседание Совета по нацпроектам
Стали известны детали графика президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. Как сообщил журналист Павел Зарубин, глава государства проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Раскрыт насыщенный график Путина на предстоящую неделю. Видео © Telegram / Зарубин
Вместе с тем в понедельник, 27 мая, российский лидер продолжит начинающийся в воскресенье официальный визит в Узбекистан. Кроме того, в течение недели Путин проведёт большое количество встреч с руководителями регионов, вручит государственные награды, а также пообщается с многодетными родителями.
Ранее стало известно, что Путин 26 мая отправляется с двухдневным визитом в Узбекистан, где проведёт переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым. А до этого президент побывал в Минске. Визит главы государства длился 25 часов, из которых 14 часов он работал и общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны, в частности, обсуждали вопросы безопасности и реагирования на западные угрозы. Также президенты затронули тему совместных военных учений двух стран по применению нестратегического ядерного оружия. Путин подчеркнул, что Москва относится к безопасности Минска как к своей собственной.
Telegram / Кремль. Новости