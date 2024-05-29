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Регион
29 мая, 07:50
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Школьник из Петербурга потерял сознание и умер на руках у друзей после опасного развлечения

Восьмиклассник умер в Петербурге, надышавшись газом из баллона с друзьями

Ученик восьмого класса скончался в Санкт-Петербурге после того, как с приятелями подышал из газового баллона. О трагедии пишет 78.ru.

Жуткая история произошла накануне днём в посёлке Стрельна. Трое школьников вышли погулять и развлекались как могли: курили табачные и электронные сигареты. В процессе им показалось, что станет ещё веселее, если взять газовый баллон, которым заправляют зажигалки, и подышать его содержимым.

Через час таких ингаляций одному из подростков стало плохо, и друзья повели его по направлению к дому. Однако уже около подъезда мальчик потерял сознание. Его друзья сразу же вызвали скорую, но к приезду врачей школьник был мёртв.

Мальчик жил в полной семье, в школе говорят, что парень вёл себя удовлетворительно. Подросток состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом случае, когда школьник пострадал в ходе глупой детской забавы, едва не лишившись головы. Десятилетний мальчик из Томска получил перелом челюсти и чудом не остался без глаза, резвясь с пивной бутылью. Они с друзьями увидели в Сети, как такие кеги взрываются из-за давления углекислого газа, и решили попробовать повторить эксперимент. Взрыва добиться получилось, вот только бутыль на огромной скорости угодила парню в лицо.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / simon jhuan

Юрий Лысенко
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