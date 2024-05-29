Школьник из Петербурга потерял сознание и умер на руках у друзей после опасного развлечения

Ученик восьмого класса скончался в Санкт-Петербурге после того, как с приятелями подышал из газового баллона. О трагедии пишет 78.ru.

Жуткая история произошла накануне днём в посёлке Стрельна. Трое школьников вышли погулять и развлекались как могли: курили табачные и электронные сигареты. В процессе им показалось, что станет ещё веселее, если взять газовый баллон, которым заправляют зажигалки, и подышать его содержимым.

Через час таких ингаляций одному из подростков стало плохо, и друзья повели его по направлению к дому. Однако уже около подъезда мальчик потерял сознание. Его друзья сразу же вызвали скорую, но к приезду врачей школьник был мёртв.

Мальчик жил в полной семье, в школе говорят, что парень вёл себя удовлетворительно. Подросток состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.