Инфраструктурный объект повреждён в подконтрольной Киеву части Херсонщины Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении объекта инфраструктуры 29 мая, 07:53 4745 4745 Повреждён коммунальный объект в подконтрольной Киеву части Херсонщины. Обложка © freepik

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов в результате прогремевших взрывов. Об этом написал в телеграм-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Были зафиксированы попадания в объект коммунальной инфраструктуры", — говорится в тексте чиновника.

Ранее член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что Украина не сможет отремонтировать все повреждённые объекты энергетики до наступления зимы. По его словам, масштабы разрушений слишком велики.

Авторы Татьяна Миссуми