"Закон что дышло": Песков оценил ситуацию с полномочиями Зеленского

Ситуация вокруг полномочий потерявшего легитимность Владимира Зеленского требует юридического анализа. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Представитель Кремля констатировал, что украинские власти "неоднократно посягали" на законы и переписывали их под себя, но в данном случае речь идёт о верховной власти.

"Там уж точно закон что дышло. Но сейчас ситуация, которая не терпит отсутствия квалификации. То есть должна быть юридическая квалификация. Это то, о чём вчера говорил президент", — указал Песков, ссылаясь на вчерашнее заявление Владимира Путина.