"Закон что дышло": Песков оценил ситуацию с полномочиями Зеленского
Песков: Ситуация с полномочиями Зеленского требует юридической квалификации
Ситуация вокруг полномочий потерявшего легитимность Владимира Зеленского требует юридического анализа. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Представитель Кремля констатировал, что украинские власти "неоднократно посягали" на законы и переписывали их под себя, но в данном случае речь идёт о верховной власти.
"Там уж точно закон что дышло. Но сейчас ситуация, которая не терпит отсутствия квалификации. То есть должна быть юридическая квалификация. Это то, о чём вчера говорил президент", — указал Песков, ссылаясь на вчерашнее заявление Владимира Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что верховная власть на Украине должна быть передана спикеру парламента Руслану Стефанчуку. Он отметил, что украинская конституция предусматривает продление полномочий Верховной рады на период действия военного положения. О президенте в основном законе такого не сказано. Однако сам Стефанчук позже выступил с заявлением, из которого следует, что он не готов пойти против Зеленского.
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