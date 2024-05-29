Авиация уничтожила в Чёрном море два украинских морских беспилотника
Авиация Черноморского флота уничтожила два украинских морских беспилотника, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 11:00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что 22 мая российская авиация ликвидировала безэкипажные катера противника в акватории Чёрного моря. Экипажи истребителей Су-30СМ получили сведения об обнаружении цели в одном из морских районов, лётчики осуществили манёвры по заходу на неё и уничтожили.