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29 мая, 09:44

Полиция побывала в подмосковном посёлке, где находится дом Блиновской

Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Полиция накануне, 28 мая, работала в подмосковном коттеджном посёлке, где находится дом "королевы марафонов" Елены Блиновской и её мужа Алексея. Об этом пишет SHOT.

Полиция побывала в подмосковном посёлке, где находится дом Блиновской. Видео © SHOT

Искали ли силовики Алексея, который ранее покинул воинскую часть в Донецке, неизвестно.

Налоговый долг Блиновской перевалил за 1,4 млрд рублей
Налоговый долг Блиновской перевалил за 1,4 млрд рублей

Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен Алексей Блиновский, который ранее принял решение отправиться служить в зону СВО, покинул территорию воинской части в Донецке, где нёс службу. Где он находится сейчас — неизвестно. Ранее предприниматель поступил в распоряжение Донецкого корпуса и стал заниматься сборкой БПЛА и их распределением по российским подразделениям.

А накануне его супруге Елене Блиновской суд продлил арест по уголовному делу о неуплате налогов, несмотря на то что она погасила свыше 140 млн долга.

Александра Вишнякова
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