Полиция побывала в подмосковном посёлке, где находится дом Блиновской
Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Полиция накануне, 28 мая, работала в подмосковном коттеджном посёлке, где находится дом "королевы марафонов" Елены Блиновской и её мужа Алексея. Об этом пишет SHOT.
Полиция побывала в подмосковном посёлке, где находится дом Блиновской. Видео © SHOT
Искали ли силовики Алексея, который ранее покинул воинскую часть в Донецке, неизвестно.
Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен Алексей Блиновский, который ранее принял решение отправиться служить в зону СВО, покинул территорию воинской части в Донецке, где нёс службу. Где он находится сейчас — неизвестно. Ранее предприниматель поступил в распоряжение Донецкого корпуса и стал заниматься сборкой БПЛА и их распределением по российским подразделениям.
А накануне его супруге Елене Блиновской суд продлил арест по уголовному делу о неуплате налогов, несмотря на то что она погасила свыше 140 млн долга.