Минск снова заявил о готовности принять мирные переговоры по Украине
Глава МИД Белоруссии Алейник: Минская площадка открыта для переговоров по Украине
Минск готов стать площадкой для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в среду, 29 мая, глава белорусского МИДа Сергей Алейник. Он напомнил, что в Минске считают причины конфликта очень сложными и комплексными, а затем эту ситуацию начали раздувать извне "те, кто получает от этого прямые дивиденды".
"Позиция Минска неизменна с самого начала — надо остановить гибель людей и начинать переговоры. Прямо сейчас. И мы со своей стороны готовы помочь в этом. Минская площадка открыта для переговоров", — подчеркнул Алейник.
Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на сигналы из Киева о возможном возвращении к переговорам. Российский лидер повторил, что Москва и не отказывалась от диалога с Киевом, лишь бы всё проходило честно и с учётом реалий сегодняшнего дня.
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