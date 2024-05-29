Минск снова заявил о готовности принять мирные переговоры по Украине

Минск готов стать площадкой для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в среду, 29 мая, глава белорусского МИДа Сергей Алейник. Он напомнил, что в Минске считают причины конфликта очень сложными и комплексными, а затем эту ситуацию начали раздувать извне "те, кто получает от этого прямые дивиденды".

"Позиция Минска неизменна с самого начала — надо остановить гибель людей и начинать переговоры. Прямо сейчас. И мы со своей стороны готовы помочь в этом. Минская площадка открыта для переговоров", — подчеркнул Алейник.