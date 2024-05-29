Онколог засудила "фитофею", которая "лечит" россиян от рака травами Онколог Тимофеева засудила "фитофею", которая продаёт "травяные сборы от рака" 29 мая, 11:43 Евгения Беляевская. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / baikaldar

Онколог Екатерина Тимофеева выиграла суд против "фитофеи" Евгении Беляевской из Иркутска, которая призывала россиян не верить врачам, отказаться от традиционной медицины и лечиться только травяными сборами и "витаминками". Портал 360.ru пообщался с адвокатом доктора.

Блогерша, призывающая отказаться от услуг врачей. Видео © Telegram / baikaldar

Блогер без медицинского образования Евгения Беляевская была известна в Сети как "специалист" по траволечению. Она обещала пациентам вылечить то, что не под силу врачам: ВИЧ, рак, гепатит и т.д. "Фитофеечка" продавала сборы по "уникальной" рецептуре, цена на которые могла доходить до 700 тысяч рублей. Также блогерша призывала подписчиков "атаковать" аккаунты врачей, которые якобы "убивают" пациентов вакцинами и таблетками.

"Если бы она продавала травки от бессонницы, на удачу [это приемлемо]. Но когда заходит в зону онкологии, ВИЧ — эти болезни научно не лечатся травами. Врач ограничен, он не может гарантировать результат. А травница говорит: "Я сейчас вылечу, лечу онкологию только я". Конечно, человек пойдёт к тому, кто уверенно говорит", — рассказала адвокат Алина Селиханова.

Всё началось с того, что онколог Екатерина Тимофеева столкнулась со смертью своей пациентки с четвёртой стадией рака. Женщина "лечилась" у специалистов в Сети, в том числе у Беляевской, и слишком поздно обратилась в больницу. Тимофеева публично выступила против "специалистов", распространяющих ложь о медицине и практикующих альтернативное лечение. Блогерша Беляевская подала в суд, посчитав, что пострадала её "деловая репутация". Но онколог выиграла судебный процесс.

Сейчас Роскомнадзор заблокировал сайт и аккаунты Беляевской, но травница уже создала новые страницы в соцсетях и пытается продолжать продвигать своё лечение "без врачей". По словам онколога, россиянам пора перестать верить в интернет-страшилки про врачей, а также нужно быть бдительными и всегда обращаться за помощью только в больницу.

Напомним, онколог Екатерина Тимофеева в беседе с Life.ru рассказывала о тяжёлых последствиях обращения к нетрадиционной медицине. Она предупредила, что увлечение травами, гомеопатией, "витаминами", рекомендуемыми в Сети, может трагически закончиться для пациентов. Опрос ВЦИОМ показал, что, к сожалению, 40% россиян считают методы народной медицины эффективнее официальной. По словам Тимофеевой, "лекари" и блогеры в Сети умеют расположить к себе клиентов, выкачать у них деньги, втереться в доверие, что приводит к плачевным последствиям.

Авторы Татьяна Миссуми