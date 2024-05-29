В Европарламенте проходят обыски. Ищут хоть что-нибудь, указывающее на "руку Кремля"

В зданиях Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге проходят обыски по делу о "российском влиянии". Об этом сообщило в среду, 29 мая, немецкое издание Spiegel.

В частности, следователи вошли в кабинет депутата Европарламента от голландской партии "Форум за демократию" Марселя де Граафа. Правда, их интересует не сам парламентарий, а его помощник по имени Гийом, который ранее работал с депутатом от "Альтернативы для Германии" Максимилианом Кра. Что именно ему вменяют, журналистам неизвестно.



Кроме того, в деле фигурирует новостной портал "Голос Европы", который в Брюсселе считают пророссийским. На днях он даже был включён в список подсанкционных СМИ, которым запрещено вещание в Европе.

