Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 10:59

В Европарламенте проходят обыски. Ищут хоть что-нибудь, указывающее на "руку Кремля"

Spiegel: В зданиях Европарламента проходят обыски по делу о "российском влиянии"

В зданиях Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге проходят обыски по делу о "российском влиянии". Об этом сообщило в среду, 29 мая, немецкое издание Spiegel.

В частности, следователи вошли в кабинет депутата Европарламента от голландской партии "Форум за демократию" Марселя де Граафа. Правда, их интересует не сам парламентарий, а его помощник по имени Гийом, который ранее работал с депутатом от "Альтернативы для Германии" Максимилианом Кра. Что именно ему вменяют, журналистам неизвестно.

Кроме того, в деле фигурирует новостной портал "Голос Европы", который в Брюсселе считают пророссийским. На днях он даже был включён в список подсанкционных СМИ, которым запрещено вещание в Европе.

Демократы хотят разыграть карту "российского вмешательства", заявили в США
Демократы хотят разыграть карту "российского вмешательства", заявили в США

Напомним, что накануне ряд французских политиков, возглавляющих списки своих партий на выборах в Европарламент (ЕП), выступили против передачи киевскому режиму дальнобойных ракет для ударов вглубь России. На теледебатах, транслировавшихся телеканалом BFMTV, большинство из них объяснили свою позицию по этому вопросу борьбой с эскалацией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Марина Калегина
  • Новости
  • Европарламент
  • бельгия
  • Франция
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров