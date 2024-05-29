На Урале строители из цыганского посёлка угрожают семье бойца СВО из-за забора

Рабочие из цыганского посёлка в Екатеринбурге начали разбираться "по понятиям" с жителями Богдановичского района и испортили семье бойца СВО забор, который сами же и установили. Как пишет e1.ru, местные обратились в строительную фирму, чтобы заменить старую деревянную изгородь, однако не могли предположить, чем всё обернётся.

84-летняя женщина пытается помешать строителям снести её забор. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Жительница села Тыгиш Валентина Копарова проживает в доме вместе со своей 84-летней мамой Прасковьей Петровной и взрослой дочерью, чей супруг — единственный мужчина в семье. Он участвует в СВО и сейчас проходит реабилитацию после полученного ранения, заодно обучая контрактников-новобранцев и отправляя деньги семье. Недавно в их почтовый ящик закинули рекламное объявление с предложением строительства и ремонта загородных домов, пенсионерам даже готовы были сделать скидку 30%. Предложение Валентину заинтересовало. Она позвонила по указанному номеру, и строители согласились приехать, предложив договориться о деньгах на месте.

Они представились работниками из Армении и предложили цену в 4,5 тысячи рублей за метр ограждения. Сама Копарова не стала с должной тщательностью проверять репутацию компании и согласилась, отдав им 230 тысяч рублей. За эту сумму работники должны были поставить 46 метров ограждения из профильного листа. При этом письменный договор не заключался.

"Я понимаю, это моя ошибка, что я согласилась на такое. Но я даже не поняла, как всё произошло: они же приехали "просто посмотреть", а потом заболтали. Так ласково разговаривали: "Хозяюшка, хозяюшка…" Как под гипнозом была", — рассказала женщина.

Рабочие трудились два дня и в какой-то момент предложили установить дополнительные секции забора. Копарова посмотрела на результаты уже проделанной работы и пришла в ужас: забор был кривой и из разноцветных профлистов. Тогда она потребовала от рабочих заканчивать и уезжать, но те отказались и продолжили заниматься своими делами. А потом вдруг цена на их услуги выросла вдвое — до 430 тысяч, мол, из-за резко подорожавших стройматериалов.

Убедить в этом заказчиков уже не получилось, поэтому работники уехали. После этого семье стали поступать звонки с угрозами и требованием отдать деньги. Один из строителей даже приехал с двумя мужчинами и начал лично требовать расплатиться, запугивая сносом забора. На место вызвали полицию, но правоохранители предложили решать вопрос в правовом поле. В итоге угрозы были приведены в исполнение: один из "предпринимателей" изрубил новый забор топором, несмотря на попытки 84-летней Прасковьи Петровны ему помешать.

При этом представители второй стороны говорят, что хозяева якобы не заплатили за дополнительную работу, о которой договаривались, именно поэтому они решили доказать свою правоту таким способом. По данному факту начата проверка.