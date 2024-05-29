Газовый баллон взорвался в ресторане в Чебоксарах, известно о 8 пострадавших

Не менее восьми человек пострадали при взрыве газового баллона в ресторане гостиницы "Волга Премиум" в Чебоксарах. Об этом сообщает SHOT. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и тяжесть травм выясняются.

Ранее во Владивостоке летающий газовый баллон пробил крышу авто и разбил стену дома. Никто не пострадал. Хозяева кроссовера оценили ущерб в 300 тысяч рублей. А в подмосковном Подольске случился мощный пожар на складе с газовыми баллонами. Местные жители утверждают, что перед этим слышали взрыв. Дым от пожара был виден за несколько километров от места происшествия.