Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Появились детали жуткой истории из Уфы, где трос на реке отрезал голову бизнесмену на аквабайке

Житель Башкирии, которому трос на реке отрезал голову, обкатывал новый аквабайк

29 мая, 11:59
14015
Погибший на реке Дёме в Башкирии. Обложка © Telegram / Mash Batash

Погибший на реке Дёме в Башкирии. Обложка © Telegram / Mash Batash

Мужчина, лишившийся головы во время отдыха на реке Дёме в Башкирии, впервые выехал на своём новеньком гидроцикле. Он двигался на огромной скорости и не заметил металлический трос, удерживающий мост. Об этом пишет Mash Batash.

Погибшему 54 года, он занимался бизнесом и владел рестораном "Тортуга". В день трагедии мужчина отправился протестировать купленный аквабайк на местной речке. С ним на роковую поездку отправились сын и приятель.

В Ленобласти маленький мальчик хотел покормить гусей, но упал в воду и утонул
В Ленобласти маленький мальчик хотел покормить гусей, но упал в воду и утонул

Напомним, вечером 28 мая мужчина на гидроцикле не заметил металлический трос на реке Дёме в Башкирии и лишился головы на глазах у друзей. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии, в том числе законность расположения троса.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!