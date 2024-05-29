Появились детали жуткой истории из Уфы, где трос на реке отрезал голову бизнесмену на аквабайке Житель Башкирии, которому трос на реке отрезал голову, обкатывал новый аквабайк 29 мая, 11:59 14015 14015 Погибший на реке Дёме в Башкирии. Обложка © Telegram / Mash Batash

Мужчина, лишившийся головы во время отдыха на реке Дёме в Башкирии, впервые выехал на своём новеньком гидроцикле. Он двигался на огромной скорости и не заметил металлический трос, удерживающий мост. Об этом пишет Mash Batash.

Погибшему 54 года, он занимался бизнесом и владел рестораном "Тортуга". В день трагедии мужчина отправился протестировать купленный аквабайк на местной речке. С ним на роковую поездку отправились сын и приятель.

Напомним, вечером 28 мая мужчина на гидроцикле не заметил металлический трос на реке Дёме в Башкирии и лишился головы на глазах у друзей. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии, в том числе законность расположения троса.

Авторы Татьяна Миссуми