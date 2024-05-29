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Захарова объяснила рейд следователей в Европарламент в поисках "русского следа"

Захарова объяснила выборами обыски в Европарламенте по делу о "русском влиянии"

29 мая, 13:55
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не удивлена обысками в Европейском парламенте, где ищут "российское влияние" из-за нескольких чиновников, лояльных к Москве. По её словам, такие меры в отношении неугодных полностью соответствуют принципам "демократии" в ЕС.

"Искали влияние?" — спросите вы. Нет, просто в сообществе либеральных демократий электоральный цикл — июньские выборы в Европарламент. И проходят они в полном соответствии с несуществующими стандартами БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ]", — написала дипломат в телеграм-канале.

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Напомним, немецкое издание Spiegel написало, что в зданиях Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге проходят обыски по делу о "российском влиянии". Это связано с тем, что ряд политиков не поддерживает военную помощь Украине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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