Врач раскрыла старинный и верный рецепт от мигрени из трёх букв Терапевт Чиркова посоветовала тепло, темноту и тишину для борьбы с мигренью 29 мая, 13:25 Почти 15% населения страдает от мигрени. Обложка © freepik / katemangostar

Головная боль не подаётся лечению во время апогея мигрени, однако облегчить неприятные симптомы поможет отдых в спокойной обстановке. Терапевт Ольга Чиркова назвала NEWS.ru правило трёх "Т" для борьбы с недугом.

"Снять боль на пике приступа практически невозможно. Старинный рецепт от мигрени — ТТТ (тепло, темно, тихо)", — сказала медик.

По её словам, после приступа мигрени человек восстанавливается в течение двух дней, продолжая чувствовать слабость и апатию. Врач предупредила, что болезнь может мучить пациента несколько раз в месяц, если речь идёт о хронической форме. По статистике, около 15% населения планеты периодически жалуется на мигрень, чаще всего она беспокоит молодых людей, а после 50 лет приступы уменьшаются, добавила доктор.

Ранее Life.ru писал, что нежелание терпеть головную боль чаще всего ведёт человека к домашней аптечке, где всегда припасён анальгетик. Однако в некоторых случаях употребление обезболивающих может лишь увеличить частоту и силу приступов.

Авторы Татьяна Миссуми