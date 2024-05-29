Биолог нашёл опасность в бомбочках для ванны
Биолог Опарин заявил, что бомбочки для ванны опасны из-за синтетических элементов
Бомбочки для ванны могут быть опасны. Обложка © freepik
Популярные бомбочки для ванны могут навредить здоровью из-за входящих в их состав синтетических ароматизаторов и консервантов. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.
"Синтетические ароматизаторы способны вызывать различные негативные реакции организма: зуд, покраснение кожи, аллергию. Красители или консерванты также могут вызывать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей", — пояснил он.
А вот сода и лимонная кислота, входящие в состав бомбочек, никак не повлияют на кожу человека, заверил биолог. Он также добавил, что продукцию нельзя использовать при воспалениях, раздражениях и аллергии. Опарин посоветовал использовать бомбочки не чаще двух раз в неделю и перед этим проконсультироваться с дерматологом.
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