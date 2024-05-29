В Русском музее открылась выставка картин из коллекции Владимира Некрасова 29 мая, 14:43 Михаил Куприянов "Москва. Котельническая набережная". Обложка © Русский музей, корпус Бенуа

В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка работ художников XX и XXI века, которая состоит из картин, принадлежавших коллекционеру Владимиру Некрасову. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

"В 2020 году в рамках огромного дара от Некрасова Русский музей получил порядка 600 произведений. Это очень ценный дар для нас, во-первых, потому что среди этих произведений много просто гениальных, много шедевров", — поделилась гендиректор музея Алла Манилова.

Посетители смогут увидеть около двухсот шедевров, которые до этого были мало известны публике и редко экспонировались. Среди них и работы коллектива Кукрыниксы, а также Аркадия Пластова, Виктора Попкова и Сергея Герасимова. Кроме того, изюминкой выставки станут семь картин-икон Айдан Салаховой, где раскрывается тема героизма врачей в борьбе с коронавирусом. Экспозиция будет открыта до 1 июля.

Ранее сообщалось, что в Центральном музее Вооружённых сил РФ в Москве открылась выставка "Русские конструкторы", подготовленная издательским домом "Аргументы и факты". Её героями стали учёные, инженеры, изобретатели. Выставка будет работать до конца мая по адресу: ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1.

Авторы Татьяна Миссуми