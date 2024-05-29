Самокатчики Петербурга набрали 4 тысячи штрафов за нарушения в мае
Более четырёх тысяч нарушений при использовании электросамоката было зафиксировано в мае пешими инспекторами в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В 80% случаев водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) не сходят с самоката на пешеходных переходах. Остальную массу составляют нарушения ПДД, неправильная парковка, совместная езда на одном самокате и использование СИМ несовершеннолетними.
Данные о нарушениях были переданы в кикшеринговые компании. К настоящему моменту их руководством было заблокировано уже более 150 учётных записей пользователей и выдано свыше двух тысяч предупреждений.
Пешие инструкторы наверняка уже записали в актив сегодняшний случай. В Петербурге четыре мальчика на одном самокате сбили велосипедистку на пешеходном переходе. Вначале они пытались ехать по правилам, но потом решили проскочить на зелёный свет, пока дорогу переезжала девушка на велосипеде.
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