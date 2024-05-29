Самокатчики Петербурга набрали 4 тысячи штрафов за нарушения в мае

Более четырёх тысяч нарушений при использовании электросамоката было зафиксировано в мае пешими инспекторами в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В 80% случаев водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) не сходят с самоката на пешеходных переходах. Остальную массу составляют нарушения ПДД, неправильная парковка, совместная езда на одном самокате и использование СИМ несовершеннолетними.

Данные о нарушениях были переданы в кикшеринговые компании. К настоящему моменту их руководством было заблокировано уже более 150 учётных записей пользователей и выдано свыше двух тысяч предупреждений.