Песков переадресовал в Минобороны вопрос о нанесении ущерба ядерному паритету
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос журналистов о том, был ли нанесён урон ядерному паритету России и США после атаки украинских дронов по российским объектам в Краснодарском крае.
"Вопрос специфический. Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство", — посоветовал представитель Кремля журналистам.
А ранее Песков подчёркивал, что НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине и впадает в военный экстаз, говоря об ударах западным оружием по территории России. По его словам, альянс только повышает градус эскалации.
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