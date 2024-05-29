Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 14:39

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о нанесении ущерба ядерному паритету

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос журналистов о том, был ли нанесён урон ядерному паритету России и США после атаки украинских дронов по российским объектам в Краснодарском крае.

"Вопрос специфический. Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство", — посоветовал представитель Кремля журналистам.

Песков отверг трактовку Reuters по условиям для переговоров по Украине
Песков отверг трактовку Reuters по условиям для переговоров по Украине

А ранее Песков подчёркивал, что НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине и впадает в военный экстаз, говоря об ударах западным оружием по территории России. По его словам, альянс только повышает градус эскалации.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров