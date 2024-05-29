Песков переадресовал в Минобороны вопрос о нанесении ущерба ядерному паритету

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос журналистов о том, был ли нанесён урон ядерному паритету России и США после атаки украинских дронов по российским объектам в Краснодарском крае.

"Вопрос специфический. Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство", — посоветовал представитель Кремля журналистам.