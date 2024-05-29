Путин защитил от списания по долгам социальные пенсии инвалидов
Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает взыскание долгов с социальных пенсий по инвалидности и доплат к ним. Документ опубликован в среду, 28 мая, на официальном портале правовой информации.
Новое ограничение также распространяется на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца, которые производятся за счёт федерального бюджета. А до этого было запрещено взыскивать долги с выплат к пенсиям в таких случаях, когда они идут из региональных бюджетов.
А ранее Владимир Путин подписал закон об открытом реестре должников по алиментам. Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". После включения гражданина в этот реестр информация о нём будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.
Shutterstock / FOTODOM / Jaren Jai Wicklund